Deprem Anı Kamerada
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde yaşanan panik anları bir tatlıcı dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sarsıntıyla birlikte masalarda oturan vatandaşların dışarıya kaçışması görünüyor.
DEPREM ANI KAMERADA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde yaşanan panik anları bir tatlıcı dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sarsıntıyla birlikte masalarda oturan vatandaşların dışarıya kaçışması görünüyor.