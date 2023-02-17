Deprem Adıyaman'ın köyünde tarlaları 3 metre yükseltti

Yaklaşık 200 nüfuslu Adıyaman Çelikhan'a bağlı Balıkburnu köyündeki tütün ekili tarlalar, depremin etkisiyle yaklaşık 3 metre yükseldi. Tütünler de kar altında kaldı. Deprem, kar yağışı ve dağlardan düşen taşlar nedeniyle köylere ulaşımda bir süre sorun yaşanmıştı. Çatlayan yollar, bozulan köprülerin onarımlarının ardından, köye ulaşım sorunu da çözüldü. Tarlanın yükseldiği asfalt yolun bir bölümünde de yükselme görüldü. Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği köy, havadan görüntülendi.

KÖYDE KALANLAR ŞEHİR DIŞINA ÇIKTILAR

Çelikhan'da oturan ve Balıkburnu köyündeki durumu görmek için gelen Mahmut Karcı, "Tarla neredeyse 5-6 metre yükselmiş. Hem yol hem de üst kısımlar. Ben buralıyım ama Çelikhan merkezde oturuyorum. Büyük bir felaket oldu, yollar çöktü, evler yıkıldı. İnsanlarımız göçük altında öldüler. Ulaşımda sıkıntı oldu ama, devlet sağ olsun yanımızda. Milletimiz var olsun. Bütün imkanlarıyla herkes yanımızda. Burada köylü yok, 8 cenazemiz oldu bu köyde. Kalanlar da şehir dışına çıktılar, hepsi bıraktı gitti" diye konuştu.

İNSANLARIN GEÇİM KAYNAĞI ENKAZIN ALTINDA KALDI

İlaç almak için Adıyaman'a giden Yusuf Sekban da, "Yollar önce düzdü, bu deprem olunca yollar yarıldı, köprülerde sıkıntı oldu. Bomba atar gibi ses geldi, o korku bize yeter. Tütün tarlası yükselmiş. Tarla 2-3 metre yukarı kalkmış. Ben 10 deprem gördüm, bunun üçte biri değildi. Buranın geçim kaynağı tütündü. O tütünler de altta kaldı. Hayvanlar telef oldu. İnsanlar köyden gitmiş çünkü, burada yapacak bir şey yok. Tuvalet, su olmadığı için de gittiler. Ben de Çelikhan'dan ilaç almak için geldim" dedi.

İşte depremin bölgede yarattığı tahribat;