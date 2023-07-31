Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kepenkleri kapalı depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, depoda bulunan ATV aracı ise küle döndü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Depoda yangın çıktı, ATV aracı küle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kepenkleri kapalı depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, depoda bulunan ATV aracı ise küle döndü.

Yangın, Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan depoda meydana geldi. Kepenkleri kapalı depodan alev ve dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, depoda bulunan kamyon lastikleri ile ATV aracı küle döndü.

Yangını fark eden esnaf Musa Özdemir, "Evime giderken kepengin üstünden alevlerin çıktığını fark ederek hemen itfaiyeyi aradım" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.