Haberler

İnegöl'de Depo Yangını Apartmana Sıçradı

İnegöl'de Depo Yangını Apartmana Sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki depoda çıkan yangın, kısa sürede binaya yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında depo ve apartmanda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartman bahçesindeki depoda çıkan yangın, kısa sürede binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bahçesindeki depo olarak kullanılan alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, apartmana da sıçradı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında depo ve apartmanda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koreli fenomene İstanbul'da taciz! O anlar canlı yayına yansıdı

Bugün de utandık! Her şey canlı yayına saniye saniye yansıdı
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor

Bugün büyük gün! Yıllar süren sevgililik bitiyor

Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!

Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar

Eşiyle yürürken sivil polis seslendi! Nedeni ikisini de şaşırttı