Denizli Pamukkale'de pansiyonda ölü bulunan çift Uşak Sivaslı'da toprağa verildi

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldıkları pansiyonda ölü bulunan çiftin cenazeleri, memleketleri Uşak'ta toprağa verildi.

Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona 4 Ekim'de yerleşen çiftten haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde odalarını kontrol etti.

Çifti banyoda hareketsiz bulan pansiyon sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yaşariye (79) ve Tahsin Ünver'in (80) hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Ünver çiftinin cenazeleri, memleketleri Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatar beldesine getirildi.

Evlerinin önünde helallik alınması sonrası Aşağı Camisi'ne götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından Tatar Beldesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tahsin Ünver'in 1971 yılında Danimarka'ya işçi olarak gittiği, bir süre sonra eşini de yanına alarak orada yaşadığı öğrenildi.

Emekli olan çiftin, yılın belli dönemlerinde Danimarka'da, geri kalan kısmında ise Türkiye'de yaşadığı kaydedildi.

Ünver çiftinin haziran başında Danimarka'dan Sivaslı'ya geldikleri belirtildi.

Kaynak: AA