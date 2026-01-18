Denizli Kayak Merkezi sezonu açıldı

Denizli'de kış turizminin önemli noktalarından biri Denizli Kayak Merkezi, yeterli kar kalınlığının oluşmasının ardından sezonu açarak yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da bulunan ve 2 bin 420 rakımda hizmet veren kayak merkezi, yeterli kar kalınlığının oluşmasıyla sezona açıldı.

Kayak, snowboard ve kızak tutkunları, hafta sonu ve yarıyıl tatilinin de başlamasıyla tesise yoğun ilgi gösterdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen merkezde telesiyej ve teleski hatlarıyla birlikte pistler kullanıma açılırken, ziyaretçiler için kayak ekipmanı kiralama hizmetleri ve sosyal alanlar da faaliyete geçti.

Hava koşullarının elverişli seyretmesi halinde sezon boyunca yoğunluk beklenen kayak merkezinde, özellikle çevre illerden günübirlik ziyaretçi sayısında artış öngörülüyor.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller kayakçılar için toplam 10 kilometre uzunluğunda 3 piste sahip tesiste, saatte bin kişi taşıma kapasiteli 2 telesiyej ve 250 kişi kapasiteli teleski hizmet veriyor.

Denizli Kayak Merkezi, kış sporlarının yanı sıra doğa manzarası ve temiz havasıyla da ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

Ziyaretçilerden kayak antrenörlüğü de yapan Hakan Keysan, AA muhabirine, Denizli'nin kayak ve kış sporları için önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Keysan, "Merkezde hava oldukça güzel ve kar kalınlığı da yeterli seviyede. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Kayak pistimiz muhteşem bir kayak keyfi sunuyor. Tesisimizde telesiyejimiz açık. Kayak eğitimleri, kış sporları ve kış turizmi açısından Ege Bölgesi'ndeki tüm kış sporu severler için burası mükemmel bir lokasyon." diye konuştu.