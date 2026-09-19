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Denizli Kale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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Denizli Kale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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Denizli'nin Kale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; Kaymakam İbrahim Gökçe günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Denizli'nin Kale ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kale Kaymakamı İbrahim Gökçe, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Garnizon Komutanı Üsteğmen Kemal Yıldırım, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, İlçe Emniyet Amiri Anıl İlbeyli, Gaziler Derneği Kale İlçe Temsilcisi Ali Gök ile gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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