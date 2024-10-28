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Denizli'deki orman yangınında 4'üncü güne girildi

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1023 personel, 12 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi ve 67 arazöz çalışma sürdürüyor. Yangının bin metrenin üzerinde rakıma sahip bölgede etkisini sürdürmesi nedeniyle arazi şartlarına karşı mücadele veriliyor.

Helikopterler, dik yamaçlar üzerinde yaklaşma imkanı bulduğu bölgelerde yangına su atışı yaparken, yer ekipleri de iş makineleri ve el aletleriyle yangının yayılım alanında şeritler açmaya çalışıyor. Ekipler, bazı bölgelerde yolun olmaması nedeniyle alevlere ulaşmak için uzun yürüyüşler yapıyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Tavas ilçesi Çakıroluk mevkisine doğru ilerleyen yangının önüne geçmek için yürütülen çalışmalara çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler de katılıyor. Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili bir tehdidin söz konusu olmadığı belirtildi. Öte yandan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de kente gelerek ilgililerden yangınla ilgili bilgi aldı. Başkarcı Dağı'nda zirvede bulunan ormanlık alanda 24 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale başlatılmıştı.

Denizli'deki orman yangınında 4'üncü güne girildi
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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