Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 6 gün boyunca devam eden orman yangını kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının başarıyla kontrol altına alındığını belirtti ve şu ifadelere yer verdi.

"YEŞİL VATAN İÇİN FEDAKARCA EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Denizli'de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Yeşil vatan için fedakarca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." Başkarcı Dağı'nda zirvede bulunan ormanlık alanda, 24 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.