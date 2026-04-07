Denizli merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu; 2 tutuklama

DENİZLİ merkezli 10 ilde, sanal medya hesaplarından sahte ilanlar verip, 'kapora' adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal medya üzerinden dolandırıcılık yapan kişileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. 'Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek' suçunu işleyen kişilerin belirlenmesinin ardından jandarma 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Denizli merkezli Ankara, Hakkari, Adana, Kırıkkale, Bitlis, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 18 cep telefonu, 19 SİM kart, 6 dizüstü bilgisayar, 4 USB bellek, 1 sahte kimlik, 1 tablet, 1 harici hard disk, 3 bin 800 dolar ve 440 manat ele geçirildi.

Şüphelilerin sanal medya hesaplarından sahte ilanlar verip, 'kapora' adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

