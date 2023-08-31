Denizli'de Park Halindeki Araçlardan Ses Sistemi Çalındı

Denizli'de park halindeki 2 aracın kilidini patlatan üç şüpheli, çalacak bir şey bulamayınca aynı yöntemle girdikleri 3'üncü aracın binlerce liralık ses sistemini çalarak kayıplara karıştı. Olayın güvenlik kamerasına yansıması üzerine araç sahibi şüphelilerin peşine düştü.

- 3 aracın kilidini patlatıp çalacak malzeme aradılar

Patlattıkları 2 araçta bir şey bulamayan hırsızlar, girdikleri 3. aracın ses sistemlerini çaldı

DENİZLİ - Denizli'de park halindeki 2 aracın kilidini patlatan üç şüpheli, çalacak bir şey bulamayınca aynı yöntemle girdikleri 3'üncü aracın binlerce liralık ses sistemini çalarak kayıplara karıştı. Yıllarda para biriktirip aldığı ses sistemi çalınan araç sahibi, güvenlik kamerasına takılan şüphelilerin peşine düştü.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi 9. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah karşı caddeye gelen 3 şüpheli, kilitlerini patlattıkları 2 araçta çalacak bir şey bulamayınca, önlerine çıkan Burak Çoban'a ait otomobili gözlerine kestirdi. Aynı yöntemle aracın kapılarını açan şüpheliler, bagajda bulunan binlerce liralık ses sitemini çalarak kayıplara karıştı.

Sabah işe gitmek için arabasına gelen Burak Çoban, özel eşyalarını bagaja koymak isteyince hayatının şokunu yaşadı. Yıllarca gece gündüz arabasına ses sistemi almak için çalışan Burak Çoban, arabasından ses sisteminin çalındığını fark edince büyük üzüntü yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede parmak izi ve kamera çalışması yaptı. Tespit edilen kamera görüntüsünde, 3 gencin mahallede bazı araçları yokladığı, kilitlerini patlatarak girdikleri 2 araçta çalacak bir şey bulamayınca, Burak Çoban'a ait aracın bagajını açıp ses sistemini aldıkları görüldü.

Büyük emeklerde aldığı ses sisteminin çalınmasına üzülen araç sahibi Burak Çoban, yetkililerden destek beklediğini söyledi. Çoban "Olay saat 4.30 - 5 arasında gerçekleşti. 3 kişilik genç bir grup önce etrafı izlemişler, sonrasında da arabama yanaşmışlar. Kapıyı zorlamışlar, ön camdan giremedikleri için bagajı denemişler. Bagajımda ses sistemim vardı. Sistemimi çalıp götürmüşler. Benim arabama gelmeden önce üst mahallede 1 tane daha araba patlatmışlar. Ondan bir şey bulamayınca benim arabama gelmişler. Oradan da istediklerini alıp götürmüşler. Mağdurum, Denizli polisinden destek bekliyorum. Şuanda 3 araç açmışlar, ilk 2'si boş, sonrasında benim araçtan ses sistemimi alıp götürmüşler" şeklinde konuştu.