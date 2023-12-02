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Denizli'de miras kavgası sonucu bir kişi öldürüldü

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Denizli'de miras kavgasında Mehmet Deniz sopalarla darbedilerek öldürüldü. Olayla ilgili 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, miras yüzünden çıkan kavgada Mehmet Deniz'in (43) sopalarla darp edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Gül Yağmur Y. (31) ve eşi Emrah Y. (27) tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, geçen 30 Kasım'da Taşçılar Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında yaşandı. Mehmet Deniz ile ağabeyi Aziz D. (64), eşi Filiz D. (52), kızları Yasemin D. (25), Gül Yağmur Y., damadı Emrah Y. arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akrabaları Mehmet Deniz'i sopayla dövdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 5 kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gül Yağmur Y., eşi Emrah Y. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Deniz Çameli Tutuklama Cinayet Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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