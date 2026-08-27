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Pamukkale'de Kırmızı Işıkta Kamyonete Çarpan Çekici: 2 Yaralı

Pamukkale'de Kırmızı Işıkta Kamyonete Çarpan Çekici: 2 Yaralı
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete, çekicinin çarptığı kaza 2 araç sürücüsü yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete, çekicinin çarptığı kaza 2 araç sürücüsü yaralandı. Aracında sıkışan çekicinin sürücüsü Mehmet Kızılkaya (52), itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma ile çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza saat 14.30 sıralarında Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Pamukkale'den Denizli istikametine giden Mehmet Kızılkaya (52) idaresindeki 20 ASE 167 plakalı otomobil yüklü çekici, kırmızı ışıkta bekleyen Erhan Yelin yönetimindeki 20 R 3812 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Aracında sıkışan Kızılkaya ile çarptığı kamyonetin sürücüsü Yelin yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Yelin, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, çekici içinde sıkışan yaralı Kızılkaya için kurtarma çalışması başlatıldı. Kızılkaya'ya bir yandan sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaparken, diğer taraftan da itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması yürütüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu Kızılkaya, sıkıştığı yerden çıkarılıp, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralı sürücünün tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolunda trafik bir süre alternatif güzergahlardan sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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