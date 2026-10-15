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Denizli-Antalya kara yolunda yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, trafik yavaşladı

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Denizli-Antalya kara yolunda yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, trafik yavaşladı
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Denizli'de etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu. Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde görüş mesafesi düşerken trafik akışında yavaşlama yaşandı. Ekipler sürücülere hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini korumaları uyarısında bulundu.

Denizli'de etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur yerini sise bıraktı.

Denizli- Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken trafik akışında yavaşlama yaşandı.

Güvenli seyahat için bölgede denetimlerini sürdüren ekipler, sürücülere hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini korumaları uyarısı yaptı.

Bazı araç sürücülerinin dörtlü sinyallerini yakarak ilerlediği görüldü.

Kaynak: AA
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