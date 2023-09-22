Deniz Yücel'den Depremzedelerin Askeri Kamp Alanından Çıkarılmasına Tepki: "Evsiz Kalan Depremzedeleri Buraya İzmir Valiliği Yerleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Katarlılara satılacağı iddia edilen Özdere Eğitim Merkezi Komutanlığı askeri kamp alanında kalan depremzedelerin tahliyesine ilişkin, “Askeri hastanelerin satılmasını güçlükle kabul ettirdiler şimdi de askeri tesisleri satıyorlar. Tıpkı ortada meşru hiçbir sebep yokken yerli ve yabancı yandaşlara devredilen Tank Palet Fabrikası gibi. Dünyada, kendi ordusunun hizmet birimlerini yabancılara tahsis eden ya da kiralayan başka ülke yoktur. Evsiz kalan depremzedeleri buraya İzmir Valiliği yerleştirdi. Şimdi ise aynı İzmir Valiliği, ‘22 Eylül’e kadar buradan çıkın’ diyor. Üstelik hiçbir çözüm üretmeden ve hiçbir yol göstermeden. Tabi vermeyi taahhüt ettikleri 3 bin lirayı çözüm saymıyorlarsa” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Katarlılara satılacağı iddia edilen Özdere Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda kalan depremzedelerin tahliyesine ilişkin, "Askeri hastanelerin satılmasını güçlükle kabul ettirdiler şimdi de askeri tesisleri satıyorlar. Tıpkı ortada meşru hiçbir sebep yokken yerli ve yabancı yandaşlara devredilen Tank Palet Fabrikası gibi. Dünyada, kendi ordusunun hizmet birimlerini yabancılara tahsis eden ya da kiralayan başka ülke yoktur. Evsiz kalan depremzedeleri buraya İzmir Valiliği yerleştirdi. Şimdi ise aynı İzmir Valiliği, '22 Eylül'e kadar buradan çıkın' diyor. Üstelik hiçbir çözüm üretmeden ve hiçbir yol göstermeden. Tabi vermeyi taahhüt ettikleri 3 bin lirayı çözüm saymıyorlarsa" dedi.

İzmir'de bulunan ve askeri kamp alanı olan Özdere Eğitim Merkezi Komutanlığı, mart ayından bu yana, 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan depremzedelerin konaklaması için tahsis edilmişti. Kampın duvarlarına İzmir Valiliği tarafından asılan yazıda, "Depremzede misafirlerimizin dikkatine: 22.09.2023 tarihi itibarıyla tüm tesislerimizin barınma hizmeti sona erecek ve bu tarih itibarıyla tüm tesislerimizi tahliye edilecektir" ifadeleri yer aldı.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel de alanın Katarlılara satılacağı iddiasını Meclis gündemine taşımış, 2 Ağustos 2023 tarihinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti. Yücel, önergesinde şunları kaydetmişti:

"TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE BULUNAN ASKERİ ALANLARIN YAPILAŞMAYA AÇILDIĞI VE RANT ALANI HALİNE GETİRİLDİĞİ BİLİNMEKTEDİR"

"Ülkemizde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait alan ve tesisler güvenlik, ulaşım ve konum itibariyle özel olarak seçilen yerlerde konumlandırılmıştır. Zaman içinde şehirlerin büyümesi ile birlikte pek çok askeri alan şehir merkezi içinde kalmıştır. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi ardından da şehir merkezlerinde kalan askeri alanların şehir dışına taşınması gündeme gelmiştir. Konuyla ilgili olarak 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada; 'Buraların dışarıya taşınması çok doğru bir fikir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, hepsi yeşil alan olacak. O konuda kimsede ters bir düşünce yok. Geniş askeri alanlar var. Mesela İstanbul'da 12 bin 600 hektarlık askeri alan var. Ankara'da 18 bin 800 hektarlık, İzmir'de daha çok, 26-27 bin hektarlık büyük alanlar var' değerlendirmesinde bulunmuştur. Ancak söz konusu açıklamadan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan askeri alanların yapılaşmaya açıldığı ve bir rant alanı haline getirildiği bilinmektedir. Özellikle büyükşehirlerde önemli askeri alanlara, devasa ultra lüks binalar yapılmıştır.

"AKP İKTİDARININ YANLIŞ EKONOMİ POLİTİKALARI SONUCUNDA ASKERİ ALANLARIN YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKİLEREK SATILMASI KABUL EDİLEMEZ"

İzmir Özdere'de bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı askeri kamp alanının da Katarlılara satılacağı iddiaları uzunca bir süredir kamuoyunda dillendirilmektedir. Söz konusu askeri kamp alanı, İzmir şehir merkezine yakın ve deniz kenarında bir konumdadır. Son derece değerli bir arazi üzerinde kurulu olan bu tesisin, Katarlılara satılacağı iddiaları İzmir kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratmaktadır. Özdere'deki askeri kampın Katarlılara satılması, şüphesiz bu alanda yapılaşma ve yoğunluğu arttıracak, kıyılarımıza ve arazinin bulunduğu alan ile çevresine, geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verecektir. Tüm bunların yanında, yıllarını vatanın ve milletin birlik ve beraberliğine adamış, Türk ordusunun her kademesinde görev yapan askerlerimiz için bu ve benzeri tesisler manevi olarak başka bir anlam taşımaktadır. Bütün bunlar değerlendirildiğinde, AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları sonucunda askeri alanların yabancılara peşkeş çekilerek satılması kabul edilemez.

"İZMİR ÖZDERE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ASKERİ KAMP ALANININ KATARLILARA SATILACAĞI DOĞRU MUDUR?"

Ayrıca uzun yıllardır askerlerimize ve ailelerine hizmet veren İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı askeri kamp alanı, Mart 2023'ten bu yana depremzedelere ev sahipliği yapmaktadır. Bu tesisin satılacağı iddiaları, burada konaklayan depremzedeler tarafından da kaygı ile takip edilmektedir. Bu çerçevede; İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı askeri kamp alanının Katarlılara satılacağı doğru mudur?"

BAKAN GÜLER: "ASKERİ MAKSATLA KULLANIMINA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Bakan Güler, 18 Eylül 2023'te soru önergesini şöyle yanıtladı:

"Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığının bulunduğu arazinin mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsis edilmiştir ve askeri maksatla kullanımına devam edilmektedir."

"HERHANGİ BİR SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİLSE NEDEN DEPREMZEDELER TAHLİYE EDİLİYOR?"

CHP'li Yücel, konuya ilişkin bugün şu açıklamaları yaptı:

"Bugün depremzedelerin tahliyesi için son gün olduğu bilgisini aldık. Depremzedelere 'Sizi bu kampa yerleştirirken resmi yazı vermedik ki çıkarırken de verelim' açıklaması yapıldığı bilgisine ulaştık. Hasarsız veya az hasarlı eve sahip olanlara, talep etmeleri halinde 6 ay boyunca aylık 3 bin lira yardım yapılacağı söylenmiş. Fakat resmi yazı olmadığı için başvuru yapamıyorlar, AFAD'a başvuranlardan bu parayı alabilen henüz olmamış. Kaldı ki alsalar dahi 3 bin lira ile kira mı ödenir'Herhangi bir satış söz konusu değilse neden depremzedeler tahliye ediliyor? Söz konusu askeri kamp alanı, İzmir şehir merkezine yakın, yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının ve ailelerinin tatil yaptıkları, çeşitli eğitimlerin yapıldığı denize sıfır, çam ağaçları arasında yeşil ve mavinin birbirine sarıldığı bir yer.

"EVSİZ KALAN DEPREMZEDELERİ BURAYA İZMİR VALİLİĞİ YERLEŞTİRDİ. ŞİMDİ İSE AYNI İZMİR VALİLİĞİ, '22 EYLÜL'E KADAR BURADAN ÇIKIN' DİYOR"

Bu vatan için bedel ödeyen silahlı kuvvetler mensuplarımız unutulmamalı ve istekleri yok sayılmamalı. Şehit ve gaziler vurulunca değil, unutulunca ölür. Askeri tesisler, onların rahatça nefes aldıkları sosyal yaşam alanlarıdır. Orada kendilerini evinde gibi hissediyorlar. AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları sonucunda askeri alanların yabancılara satılması iddiası ivedilikle açığa kavuşturulmalıdır. Askeri hastanelerin satılmasını güçlükle kabul ettirdiler şimdi de askeri tesisleri satıyorlar. Tıpkı ortada meşru hiçbir sebep yokken yerli ve yabancı yandaşlara devredilen Tank Palet Fabrikası gibi. Dünyada, kendi ordusunun hizmet birimlerini yabancılara tahsis eden ya da kiralayan başka ülke yoktur. Evsiz kalan depremzedeleri buraya İzmir Valiliği yerleştirdi. Şimdi ise aynı İzmir Valiliği, '22 Eylül'e kadar buradan çıkın' diyor. Üstelik hiçbir çözüm üretmeden ve hiçbir yol göstermeden. Tabii vermeyi taahhüt ettikleri 3 bin lirayı çözüm saymıyorlarsa."