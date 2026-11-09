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Deniz Yavuzyılmaz, HABAŞ'ta 17 işçinin öldüğü patlamada denetimsizliğe tepki gösterdi

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Deniz Yavuzyılmaz, HABAŞ'ta 17 işçinin öldüğü patlamada denetimsizliğe tepki gösterdi
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Fabrikası'ndaki patlama sonrası açıklama yaptı. Fabrikada 21 Ekim ve 5 Kasım'da iki taşeron işçinin, son patlamada 17 işçinin öldüğünü belirten Yavuzyılmaz denetimsizliğe ve iktidara tepki gösterdi.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından açıklama yaptı. Fabrikada 21 Ekim ve 5 Kasım tarihlerinde iki taşeron işçinin daha hayatını kaybettiğini belirten Yavuzyılmaz, son patlamada 17 işçinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek denetimsizliğe ve iktidara tepki gösterdi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve çok sayıda işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Aliağa HABAŞ'ta, 21 Ekim'de 55 yaşındaki taşeron işçi Hakan Doğan, 5 Kasım'da ise 20 yaşındaki taşeron işçi Eyüp Eğinli iş cinayetine kurban gidiyor. Bu can kayıplarının ardından sadece dört gün sonra 17 işçi kardeşimiz daha canından oluyor. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 17 işçi kardeşimizin canına kıyan bu düzen, denetimsizlikle emekçilerin canını almaya devam ediyor. Kardeşinin acısıyla fabrika önünde canına kıymaya çalışan yurttaşımızın feryadı, bu iktidarın kapkaranlık tablosunun ta kendisidir!"

Kaynak: ANKA
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