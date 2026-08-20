50'den Fazla Savaş Gemisi Aynı Anda İnşa Ediliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Bugün itibarıyla Türk Deniz Kuvvetlerine 37, yabancı ülkelere 24 olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz." dedi.

Oramiral Tatlıoğlu, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılışında konuştu.

3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumunun, çok güçlü deniz kuvvetlerine sahip olunması gerektiğini dikte ettiğini belirten Tatlıoğlu, Türkiye'nin de çok güçlü deniz kuvvetlerine sahip olduğunu ifade etti.

Tatlıoğlu, "Bugün itibarıyla Türk Deniz Kuvvetlerine 37, yabancı ülkelere 24 olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz. Milli fırkateynlerimizi yaptık. Milli çıkarma gemimizi, milli korvetlerimizi yaptık. Şu anda milli uçak gemimizi ve milli hava savunma muhribimizi, TCG Kocatepe'yi ve milli denizaltımızı yapıyoruz. İnsansız hava araçlarında çok iyiyiz. Limanda gördüğünüz TCG Anadolu gemimizden TB3 sabit kanatlı insansız uçağımızı uçuruyoruz." diye konuştu.

Tatlıoğlu, bütün gemilerde kullanabildikleri, dikey kalkış yapabilen insansız hava araçlarının bulunduğunu dile getirdi.

"Aynı şekilde insansız deniz araçlarında ve insansız su altı araçlarında da çok iyi durumdayız." ifadesini kullanan Tatlıoğlu, "İnsansız teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Milli platformları yapmamıza ilave olarak milli güdümlü mermimiz ATMACA'yı, milli torpidomuz AKYA'yı, milli hava savunma füzemiz HİSAR'ı, milli mayınımız MALAMAN'ı yaptık ve çok etkin olarak kullanıyoruz." dedi.

Geçen ay denizaltı gemisinden 190 kilometre mesafede su üstü hedefine ATMACA güdümlü mermi atışı yaptıklarını anımsatan Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkler denizci millettir. 1081'de Anadolu'da, bu topraklarda Deniz Kuvvetlerimizi kurduk. Anadolu'ya gelmeden önce de Hazar Denizi'nde vardık. Bu yıl İzmir Çeşme'de 1081'de kurduğumuz Deniz Kuvvetlerimizin 945'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Ayrıca Gölcük Tersanemizin 100. kuruluş yıl dönümünü büyük mutluluk ve gururla kutluyoruz. Denizci Türk milletinin yerli ve milli platform silah ve sistemleriyle gücünü siz değerli halkımıza göstermemize vesile olan TEKNOFEST Mavi Vatan'ı düzenleyen Sayın Selçuk Bayraktar'a şahsım ve Deniz Kuvvetleri ailesi adına şükranlarımı sunuyorum."

Tatlıoğlu, katılımlarından dolayı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kuvvet komutanları, firma ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlara teşekkür ederek, "Kaptanıderya, efsane Deniz Kuvvetleri Komutanımız Barbaros Hayreddin Paşa'nın 'Denizlere hakim olan, cihana hakim olur' sözüyle, Deniz Kuvvetlerimizin kuruluşunun 945'inci yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA