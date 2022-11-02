Deniz Baykal ile Görüşen Levent Gök; Baykal'ın, 'Chp Olarak Yumruk Gibi Bir Araya Gelelim, Bu İşi Bitirelim' Dediğini Aktardı

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök; eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü. Gök; Deniz Baykal’ın, kızı Aslı Baykal’ın istifasının ardından kendisinin de CHP’den istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili “Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Tüm iddiaları reddediyorum. Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır. Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim” dediğini aktardı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ; eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü. Gök; Deniz Baykal'ın, kızı Aslı Baykal'ın istifasının ardından kendisinin de CHP'den istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili "Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Tüm iddiaları reddediyorum. Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır. Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim" dediğini aktardı.

Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den istifasının ardından, Deniz Baykal'ın da partisinden istifa edebileceği iddia edilmişti.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Deniz Baykal ile bugün telefonda görüştüğunu belirterek, şunları söyledi:

"5-10 dakika önce Deniz Baykal ile bir görüşme yaptım, telefonla görüştük. Sayın Baykal bana 'Kızım aslı benim adıma söylemiş değildir. Benim haberim olmadı. Sosyal medyaya düştükten sonra, daha sonra öğrendim. Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Tüm iddiaları reddediyorum. Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır. Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim' dedi."