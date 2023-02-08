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Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu Paylaşımı: "Hem Güçlü Bir Dayanışma Hem de Güçlü Bir Siyasi Duruş, Bu Zor Dönemi El Ele Vererek Atlatmamız İçin Çok...

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Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu Paylaşımı: 'Hem Güçlü Bir Dayanışma Hem de Güçlü Bir Siyasi Duruş, Bu Zor Dönemi El Ele Vererek Atlatmamız İçin Çok...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım” sözleriyle ilgili “Hem güçlü bir dayanışma hem de güçlü bir siyasi duruş, bu zor dönemi el ele vererek atlatmamız için çok önemlidir, kıymetlidir” mesajını paylaştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım" sözleriyle ilgili "Hem güçlü bir dayanışma hem de güçlü bir siyasi duruş, bu zor dönemi el ele vererek atlatmamız için çok önemlidir, kıymetlidir" mesajını paylaştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabından, dün gece saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım" açıklamasının yer aldığı videoyu alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

Demirtaş, "Hem güçlü bir dayanışma hem de güçlü bir siyasi duruş, bu zor dönemi el ele vererek atlatmamız için çok önemlidir, kıymetlidir" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Selahattin Demirtaş Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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