Demirtaş'tan hakkındaki yayın için inceleme başlatan RTÜK'e sert tepki: 7 yıldır hücrede tutuyorsunuz ama ismim geçince paçalarınız tutuşuyor

RTÜK, Halk TV'de HDP'nin eski eş genel başkanı olan Selahattin Demirtaş'ın övüldüğü bir yayın sonrası kanal hakkında inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" dedi. Demirtaş ise "Hakkımda örgüt üyeliğinden hüküm yok boş herif! Yalan söyleme. Beni 7 yıldır 12 metrekarelik bir hücrede tutuyorsunuz ama ismim geçtikçe paçalarınız tutuşuyor" sözleriyle yanıt verdi.

RTÜK, provokatif yayınlar yaptığı gerekçesiyle Halk TV hakkında inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV'nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" dedi.

DEMİRTAŞ: HAKKIMDA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN HÜKÜM YOK

Sosyal medya hesabından Şahin'e yanıt veren Demirtaş, "Hakkımda örgüt üyeliğinden hüküm yok boş herif! Yalan söyleme. Beni 7 yıldır 12 metrekarelik bir hücrede tutuyorsunuz ama ismim geçtikçe paçalarınız tutuşuyor. Çünkü biz halkız ve haklıyız. Sen ve patronların ise gırtlağa kadar suça bulaşmış "tirsonekler"siniz!" dedi.

NE OLDU?

Halk Tv programcısı Serhan Asker, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da yaptığı canlı yayında, HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son öykü kitabı Dad'dan bahsetti. Kitabı keyifle okuduğundan bahseden Asker, "Selahattin Demirtaş cezaevinde beşinci kitabını yazdı herhalde. Üretim, üretim, üretim... Yazıyor Selahattin Demirtaş. Bize gönderdiği 'Dad' öykü kitabı, büyük bir keyifle okudum ben. Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için Sayın Selahattin Demirtaş'a. Aynı zamanda cezaevinde tutuklu bulunan özgürlük mücadelesi veren herkesi de buradan kucaklıyoruz. Deprem bölgesinden bütün halkımızın selamlarını, cezaevinde özgürlüğünü arayan tutuklulara, hükümlülere gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETİM ÜYESİNDEN TEPKİ ÇEKEN İFADELER

Öte yandan Halk Tv'deki bir başka yayına katılan, Londra'da Öğretim Üyeliği yapan Mashug Kurt ise, "AK Parti 2016'da Kürt mahallelerini, kasabalarını, şehirlerini ve evlerini yıktı." diye konuştu. Tartışma yaratan yayınların ardından RTÜK harekete geçti.