Demirtaş: 'Benim Kimseden Tahliye Talebim Olmadı, Erdoğan Mahkeme Kararlarını da Anayasa'yı da Tanımadığını İlan Etti'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkındaki tahliye kararlarını Twitter’dan paylaştı. Demirtaş, “Öncelikle, benim kimseden tahliye talebim olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da benimle ilgili, sadece hakkımdaki mahkeme kararlarının uygulanacağını söyledi. Erdoğan ise mahkeme kararlarını da yasayı da Anayasa’yı da tanımadığını ilan etti” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkındaki tahliye kararlarını Twitter'dan paylaştı. Demirtaş, "Öncelikle, benim kimseden tahliye talebim olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da benimle ilgili, sadece hakkımdaki mahkeme kararlarının uygulanacağını söyledi. Erdoğan ise mahkeme kararlarını da yasayı da Anayasa'yı da tanımadığını ilan etti" dedi.

Halen cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında, hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararlarını paylaştı. Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"BENİM KİMSEDEN TAHLİYE TALEBİM OLMADI"

"Merhabalar. Şu seçim ortamında belki çok da önemli değil ama büyük bir yalanı, iftirayı, ahlaksızlığı, adaletsizliği bilmeyen kalmasın diye dört mahkeme kararı paylaşacağım. Öncelikle, benim kimseden tahliye talebim olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da benimle ilgili, sadece hakkımdaki mahkeme kararlarının uygulanacağını söyledi. Erdoğan ise mahkeme kararlarını da yasayı da Anayasa'yı da tanımadığını ilan etti. Şimdi çok net, şu dört örneğe bakalım.

"ERDOĞAN KARARI TANIMADI, AYNI SUÇLAMALARLA İKİNCİ DEFA TUTUKLANDIM"

Hakkımdaki ilk tahliye kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Daire tarafından 2018'de verildi. Erdoğan 'AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz' dedi, karar uygulanmadı. Hakkımdaki ikinci tahliye kararı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2019'da verildi. Erdoğan kararı tanımadı, karar uygulanmadı ve aynı suçlamalarla ikinci defa tutuklandım.

"ERDOĞAN YİNE KARARI TANIMADI, 'BUNLARI BIRAKAMAYIZ' DEDİ"

Hakkımdaki üçüncü karar, Anayasa Mahkemesi tarafından verildi. Mahkeme, uzun tutukluluğum nedeniyle 'ihlal' kararı verdi. Erdoğan kararı tanımadı, karar uygulanmadı. Hakkımdaki dördüncü tahliye kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire tarafından 2021'de verildi. Erdoğan yine kararı tanımadı, 'Bunları bırakamayız' dedi ve bu karar da uygulanmadı."