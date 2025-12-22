Haberler

Manisa'da çancılık mesleği 3 kuşaktır yaşatılıyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde çan ustası Mustafa Sabancı, babasından devraldığı çancılık mesleğini oğlu Mahmut Sabancı ile birlikte sürdürüyor. Çan yapım sürecinin geleneksel yöntemlerle yapıldığını belirten Sabancı, mesleğin geleceği için endişelerini dile getirdi.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde çan ustası Mustafa Sabancı (76), babasından devraldığı çancılık mesleğini, oğlu Mahmut Sabancı (38) ile 3'üncü kuşakta sürdürerek, kültürel mirası yaşatıyor.

Demirci ilçesinde yaşayan çan ustası Mustafa Sabancı, babası Mahmut Sabancı'dan devraldığı çancılık mesleğini oğlu Mahmut Sabancı ile birlikte sürdürüyor. Çancılık mesleği, Sabancı ailesinde 3'üncü kuşakta yaşatılmaya devam ediyor. 1960 yılında babasının yanında mesleğe başlayan Mustafa Sabancı, yaklaşık 65 yıldır aynı atölyede çalışıyor. Geleneksel yöntemlerden vazgeçmeden üretim yaptıklarını belirten Sabancı, her çanın el işçiliğiyle hazırlandığını söyledi. Isıtma, dövme, şekillendirme ve ses ayarı gibi birçok aşamadan geçen çanlar, ustaların tecrübesiyle son halini alıyor. Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde talep gören Demirci çanları, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'a da gönderiliyor. Babasını 3 yıl önce kaybeden Mustafa Sabancı, mesleği, aynı iş yerinde babasının ismini taşıyan oğlu Mahmut Sabancı ile sürdürdüğünü ifade etti.

'MESLEĞİN TÜKENMEMESİ LAZIM'

Mustafa Sabancı mesleğin yeterince ilgi görmediğini belirtip, "Mesleğin tükenmemesi lazım. Türkiye'nin birkaç ilinde daha çan yapılıyor ama bizim yaptığımız gibi yapamıyorlar. Biz kaplamayı kömür ocağında yapıyoruz. Kaplama için çamurun içine attığımız ilacın kıvamı çok önemli. Koyun, keçi, inek ve erkeçler için farklı boyutlarda çan üretiyoruz. Koyun ve keçi çansız olmaz. Örslerim, çekiçlerim benim için altın değerinde" dedi. Çan yapım sürecini de anlatan Sabancı, "Hazırladığımız çamurun içine sarı pirinç atıyoruz. Kömür ocağında 400 dereceyi bulan ısıyla çanın tavını veriyoruz. Daha sonra suya batırılan çan altın sarısı rengini alıyor. Soğuduktan sonra ses ayarı ve dili yerleştiriliyor" diye konuştu.

'ÇAN, 40 AŞAMADAN GEÇİYOR'

Mesleğin zor olduğunu belirten Mahmut Sabancı ise "Dede mesleğimizi devraldık. 3'üncü kuşağım. Çan yapımı çok teferruatlı bir iş. Meslek zor olduğu için çırak bulunmuyor. Çan yaklaşık 40 aşamadan geçiyor. Saclar kesiliyor, şekillendiriliyor, birleştirme yapılıyor. Ocak işlemi ve ses ayarının ardından müşteriye teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

