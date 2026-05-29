Manisa'da asırlık 'kukla deve' geleneği Kurban Bayramı'nda devam ettirildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde asırlık "kukla deve" geleneği Kurban Bayramı'nda da yaşatıldı.

Demirci'nin kırsal bölgelerinde yaşatılan kukla deve oyunu, özellikle bayram ve düğünlerde eğlence ve yardımlaşmayı bir araya getiriyor. İki kişinin iskelet üzerine deve figürü giymesiyle oluşturulan kukla deve ile davul zurna eşliğinde gezdirilerek bahşiş, yiyecek ve giyecek toplanıyor.

Asırlardır devam ettirilen bu köklü gelenek çerçevesinde Örücüler Mahallesi'nde yoğun katılımla kukla deve oyunu hazırlandı. Akşam namazının ardından davul zurna eşliğinde sokağa çıkarılan kukla deve haneleri ziyaret etti.

Gelenek kapsamında deveye "yemeni" adı verilen geleneksel başörtüleri bağlayan mahalle sakinleri, bahşiş, şeker, çay, makarna gibi hediyeler verdi.

Evleri dolaşan kukla deve ve beraberindekiler, turu mahalle meydanında tamamladı. Meydanda toplanan mahalle sakinleri, müzikli eğlencenin ardından evlerden toplanan yiyecek ve eşyaları açık artırmayla satışa sundu.

Etkinlikten elde edilen gelir, mahallenin ortak ihtiyaçlarında ve evlilik hazırlığı yapan gençlerin düğün masraflarında kullanılıyor.