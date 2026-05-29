Haberler

Manisa'da asırlık "kukla deve" geleneği Kurban Bayramı'nda devam ettirildi

Manisa'da asırlık 'kukla deve' geleneği Kurban Bayramı'nda devam ettirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde asırlık 'kukla deve' geleneği Kurban Bayramı'nda da sürdürüldü. İki kişinin deve figürü giymesiyle oluşturulan kukla deve, davul zurna eşliğinde evleri dolaşarak bahşiş ve yiyecek topladı. Toplanan gelir mahalle ihtiyaçları ve gençlerin düğün masraflarında kullanılıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde asırlık "kukla deve" geleneği Kurban Bayramı'nda da yaşatıldı.

Demirci'nin kırsal bölgelerinde yaşatılan kukla deve oyunu, özellikle bayram ve düğünlerde eğlence ve yardımlaşmayı bir araya getiriyor. İki kişinin iskelet üzerine deve figürü giymesiyle oluşturulan kukla deve ile davul zurna eşliğinde gezdirilerek bahşiş, yiyecek ve giyecek toplanıyor.

Asırlardır devam ettirilen bu köklü gelenek çerçevesinde Örücüler Mahallesi'nde yoğun katılımla kukla deve oyunu hazırlandı. Akşam namazının ardından davul zurna eşliğinde sokağa çıkarılan kukla deve haneleri ziyaret etti.

Gelenek kapsamında deveye "yemeni" adı verilen geleneksel başörtüleri bağlayan mahalle sakinleri, bahşiş, şeker, çay, makarna gibi hediyeler verdi.

Evleri dolaşan kukla deve ve beraberindekiler, turu mahalle meydanında tamamladı. Meydanda toplanan mahalle sakinleri, müzikli eğlencenin ardından evlerden toplanan yiyecek ve eşyaları açık artırmayla satışa sundu.

Etkinlikten elde edilen gelir, mahallenin ortak ihtiyaçlarında ve evlilik hazırlığı yapan gençlerin düğün masraflarında kullanılıyor.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamdi Ulukaya'dan 24 Erzincanspor'a dev sponsorluk

O şehrin takımına rekor sponsorluk: 2 seneye Süper Lig'e çıkabilirler
Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Babasına sorulan soruya kafasını sallayarak verdiği yanıt olay oldu
Latin Amerika'da 5 ülke organize suçla mücadelede 'Santiago Taahhüdü' imzaladı

Latin Amerika'dan suç örgütlerine ortak mücadele kararı
Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor! Gramı 18 TL'ye kadar çıkıyor

Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! İşte yanıtı