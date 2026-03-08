Bakan Güler'in eşi Demet Güler, kadın subaylarla Anıtkabir'i ziyaret etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, ' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kadın subaylarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Demet Güler'e kuvvet komutanlarının, bakan yardımcılarının, generallerin ve amirallerin eşleri, kadın subaylar, kadın astsubaylar ve kadın memurlar ile Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarında eğitim gören kadın askeri öğrenciler eşlik etti. Aslanlı Yol'dan başlayan yürüyüşte tören birliği kadın askerlerden oluşurken, Demet Güler, törende Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı