Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

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DEM Parti Sözcüsü Doğan: PKK'nın kongresini topladığını açıklaması an meselesi

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Terörsüz Türkiye sürecinde artık gözler terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı bekleniyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmesinde süreçle ilgili, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir." dedi.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül doğan, DEM Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. PKKelebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıdan sonra örgütün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını ne zaman alacağı merak konusu olmuştu. PKK'nın kongresinin toplanmasının an meselesi olduğuna dikkat çeken Doğan, "Her an duyurabilir." dedi.

ÖNDER'E SUİKAST GİRİŞİMİ

Konuşmasına, geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder'in aracında 2 Nisan'da düzenek bulunmasına ilişkin sorulara yanıt vererek başlayan Doğan, "Sırrı Süreyya Önder bize barışın bir ihtimal olmadığını gösterdi. Anısına bağlılık da saygı da bunu gerektirir. Suikast girişimi konusunda partimiz bir açıklama yaptı. Suikast düzenlendiğine dair haberler tekrar açıklama yapma ihtiyacı doğurduğu için buluştuk aslında bugün. Söz konusu olay 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Oturduğu sitenin güvenlik görevlisi kullandığı araç garaja park edilirken gelen seslerden kuşkulanarak lastikleri kontrol etmiş ve keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiş. Bu düzenek lastiğini yırtıp patlatabilecek bir düzenek. Akabinde Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Güvenlik yetkililerine durum hemen intikal edildi ve düzenek teslim edildi ve tedbir alındı. Bunun kamuoyuyla paylaşılmamış olmaması da tartışma konusu oldu. Sırrı Süreyya Önder bunun istismar edilmemesini istediği için paylaşılmadı. Bu olay büyük bir titizlikle takip edildi. Kamuoyuyla paylaşılmama kararı kendisinin ve partinin ortak kararı oldu. Makam aracı olduğu için de Meclis Başkanvekili olduğu için farklı protokoller gereği büyük bir titizlikle takip edildi."

PERVİN BULDAN'A SUİKAST İDDİASI

Pervin Buldan'ın yurt dışında geçirdiği kazaya ilişkin de konuşan Doğan, "Pervin Buldan ile ilgili İtalya'da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var.Evet bir trafik kazası olduğu doğru ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Buldan'ın da içinde bulunduğu araç, içeride aynı zamanda Keskin Bayındır da var. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters tarafa girmesiyle gerçekleşmiş neredeyse maddi zararın da olmadığı bir kaza. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programa hatıldılar." dedi.

"PKK'NIN KONGRE TOPLAMASI AN MESELESİ"

PKK'nin kongresini topladığına ilişkin haberlere de değinen Doğan, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Buradan paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz. Bundan çok büyük bir önemle beklediğimiz zaman üzerinden haftalar geçti daha önce de 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK'dan bir açıklama gelmişti. Hemen bir 'ateşkes' açıklaması yapmışlardı.

Evet doğru, PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuya ilişkin açıklaması siyasete çok büyük görevler düşeceğine ilişkin. Biz DEM Parti olarak ilk gün de söyledik, hazırız. Demokratik bir Türkiye için, eşit adil kalıcı bir barışın gerçekleştiği bir Türkiye için hazırız." ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı.

Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu.

Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

DEM Parti Sözcüsü Doğan: PKK'nın kongresini topladığını açıklaması an meselesi
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBlack Mamba:

Terörle müzakere edilip silah birakacagina inanan varsa , Elimde satilik kelepir boğaz köprüsü var dm den yazsin

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip istifa etmeden bu ülke terörden arınamazz

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme58
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Haber YorumlarıSerkan K.:

Hazır toplanmışlarken aslında…

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıMGk:

Chp üzülme

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme44
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Haber YorumlarıAbdullah Nesri:

Ağa babaları (ABD) emretmiştir.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıHalit:

Çakalla ne görüşmesi yapılacak? Bunların hepsi imha edilmesi lazım

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıbayram doğan:

Hayırlı olsun inşallah.. emeği geçen bütün devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. 40 yıllık bu savaşı bitiren herkes tarihin güzel sayfalarında yerini elbet alacaktır

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Haber YorumlarıMaraşlı:

Sayın Devlet Bahçeli boşa çağrı yapmamış demekki terörsüz bir Türkiye için ,inşallah en kısa zamanda sonuçlanır.

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Haber YorumlarıSefs:

MGK DAHA SEN SURİYE'YE GİTMEDİNMİ LOOOOOO

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

14 bin güvelik gücü sehidimiz oldu! Bu hainlere ne sözü verdini de silah birkamayi kabul ettiler? Koltugunuz karsiliginda ne vaad ettiniz,aciklayin

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