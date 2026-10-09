DEM Parti Sözcüsü Doğan, izleme komisyonu için Meclis Başkanı Kurtulmuş'a çağrı yaptı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması öngörülen izleme komisyonuna ilişkin, "İzleme komisyonunun, süreci destekleyecek, güçlendirecek, diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin sağlanabileceği, kapsayıcılığın ve çoğulculuğun sağlanabileceği bir yöntemle bir an önce kuruluş çalışmaları tamamlanmalı." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, izleme komisyonunun kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlanması gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yapan Doğan, şunları ifade etti:

"İzleme komisyonunun, süreci destekleyecek, güçlendirecek, diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin sağlanabileceği, kapsayıcılığın ve çoğulculuğun sağlanabileceği bir yöntemle bir an önce kuruluş çalışmaları tamamlanmalı ve Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı. Usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli, yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı. Biz bu konuda şeffaflığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA