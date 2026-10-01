DEM Parti Sözcüsü Doğan, fon manipülasyonu için Meclis'te araştırma komisyonu istedi

Haber : Berfin BAYIR

(TBMM) - Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni yasama döneminde Meclis'in öncelikli olarak izleme komisyonunun kuruluş çalışmalarını tamamlaması gerektiğini belirterek, komisyonun tüm siyasi partilerin temsiliyetini sağlayacak şekilde oluşturulmasını istedi. Fon manipülasyonuna ilişkin de Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini ifade eden Doğan, "Şeffaf bir biçimde bunun siyasi uzantıları da açığa çıkarılmalı" dedi.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ANKA Haber Ajansı'na yeni yasama yılında sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğine ve fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, yeni yasama döneminde süreçle ilgili Meclis'in atması gereken ilk adımın, bir süredir kurulması beklenen izleme komisyonunun kuruluş çalışmalarını tamamlamak olduğunu söyledi. Komisyonun kuruluşunda eşitlik ilkesinin gözetilmesi gerektiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Yeni yasama döneminde süreçle ilgili en hızlı ve seri bir biçimde olması gereken, Meclis'in ne zamandır kurulması beklenen izleme komisyonu ile ilgili kuruluş çalışmalarını tamamlaması. Tabii bizim DEM Parti olarak hep ifade ettiğimiz üzere bu kuruluş çalışmaları eşitlik ilkesi gözetilerek tamamlanmalı. Yani en kapsayıcı şekilde olmalı. Tüm siyasi partilerin temsiliyetlerinin orada sağlanmasının çok kritik bir önemde olduğunu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu zamanında da görmüştük. Dolayısıyla grubu bulunan siyasi partilerin yanı sıra grubu bulunmayan siyasi partilerin de temsiliyetlerinin sağlanabileceği bir kuruluş çalışması görmeyi temenni ediyoruz."

İzleme komisyonuna ilişkin önerilerinin de bulunduğunu belirten Doğan, komisyonun Cumhurbaşkanlığına bağlı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında kurulacak üst kurulla eş güdümlü ve koordinasyon içerisinde çalışması gerektiğini söyledi.

Doğan, sürecin hedeflerinden birinin silahsızlanma, diğerinin ise siyasallaşma olduğunu belirterek, bu iki başlığın birbirinden ayrılamayacağını ifade etti. Doğan, "Barış ve demokrasinin birbirinden ayrılamayacağı gibi. Yani biz şimdi aslında negatif barış döneminden tamamen pozitif barış dönemine geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

"ÖCALAN'IN ROLÜ VE ALANINI YALNIZCA SİLAHSIZLANMAYLA SINIRLANDIRMAMAK GEREKİYOR"

Pozitif barış dönemine geçildiğinde ilgili kurulların eş güdümlü ve koordinasyon içerisinde çalışması gerektiğini belirten Doğan, bu dönemde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın süreçteki pozisyonunun ve bugüne kadar fiilen yürütülen çalışmalarının resmen ve aleniyetle başlaması ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Doğan, "Çünkü tüm bu sürecin koordinasyonunu sağlayacak en önemli aktörlerden biri de kendisi ve bu rolü ve alanı yalnızca silahsızlanmayla sınırlandırmamak gerekiyor. Tekrar ediyorum; negatif barıştan pozitif barışa geçiş demek, barış ve demokratikleşmenin iç içeliğinin ne kadar hayati olduğunu hatırladığımızda Türkiye'de... İşte tam da burada siyasallaşmaya dair çok önemli bir rolü var. Bu rol ve sorumluluğun resmiyette de gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.

"DEMOKRATİKLEŞMEYE İLİŞKİN ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VAR"

Demokratikleşmeye ilişkin atılması gereken adımların da bulunduğunu ve bunların Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporundan kalan başlıklar olduğunu söyleyen Doğan, "Hala mesela 7. madde, AİHM, AYM kararlarının halen uygulanmıyor olması, kayyum uygulamasının halen sürüyor olması, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması bir yana dursun T24'e kadar uzanan sansür dalgasının ve sansür uygulamalarının devam etmesi ve bunun toplumda yarattığı güvensizlik, umutsuzluk, karamsarlık..." ifadelerini kullandı.

"TBMM'DE FON KRİZİ İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALI"

Bunların önümüzdeki dönemde Meclis'in tarihsel görevleri, ödevleri ve sorumlulukları olduğunu belirten Doğan, fon manipülasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, "Bir başka önemli konu; büyük bir fon manipülasyonu ile karşı karşıyayız. ve burada siyaseten nasıl bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzun Meclis tarafından açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi.

Meclis'in 1 Ekim'den önce fon konusuyla ilgili olağanüstü toplanması gerektiği çağrısını yapan ilk siyasi parti olduklarını belirten Doğan, Meclis'in toplanmadığını söyledi. Meclis'te verdikleri önergelerle araştırma komisyonu kurulmasını istediklerini belirten Doğan, yeni yasama döneminde mutlaka araştırma komisyonu kurulması gerektiğini ifade etti.

Doğan, fon manipülasyonunun siyasi uzantılarının şeffaf biçimde ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu dönem mutlaka Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmalı. Şeffaf bir biçimde bunun siyasi uzantıları da açığa çıkarılmalı. Bugüne kadar haberdar olup önlem almayan, tedbir almayan kamu kurumlarının neden tedbir almadığı hesap verilebilirlik ilkesine uygun bir biçimde yine açığa kavuşturulmalı. Bundan büyük mağduriyetler yaşayan ve manipüle edilen insanların mağduriyetlerinin nasıl giderileceği de ortaya çıkarılmalı."

Fon manipülasyonunun tesadüfi yaşanan bir olay olmadığını savunan Doğan, Türkiye'de yıllardır bu konuda yaptıkları uyarıların sonucunda söz konusu vurgun ve manipülasyonun yeniden ortaya çıktığını söyledi. Doğan, "Kamu kaynakları hiçbir kimsenin kendi kişisel çıkarları için kendisine peşkeş çekebileceği kaynaklar değildir; halkın kaynaklarıdır, halkın yararına kullanılır" dedi.

Kaynak: ANKA