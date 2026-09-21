DEM Parti MYK, Hatimoğulları ve Bakırhan başkanlığında görev dağılımını belirledi

(ANKARA) - Dem Parti MYK, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren toplantıda yeni dönem görev dağılımını belirledi. Önceki dönem MYK üyeliğine devam eden isimlerin görevlerinde ciddi değişiklik olmadı. Ayşegül Doğan da Parti Sözcülüğü görevine devam edecek.

Dem Parti MYK, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında saat 10.30'da toplandı. Yaklaşık yedi saat süren MYK'da, DEM Parti'nin 6 Eylül tarihinde düzenlenen 5. Olağan Büyük Kongre'nin ardından yapılan ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında belirlenen Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin görevleri belli oldu. Buna göre, yeni dönemde yer alan MYK üyelerinin görevleri ise şöyle:

"Parti Okulu Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Canan Çalağan,

Dil Kültür ve Sanat Komisyonu Eş Sözcüsü Cemile Turhallı

Merkezi Örgütlenme Komisyonu Üyesi Derya Arslan,

Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay,

Merkezi Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Elif Bulut,

Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Elif Çoban,

Merkezi Örgütlenme Komisyonu Üyesi Emin Orhan,

Seçim İşleri Komisyonu Eş Sözcüsü Emirali Türkmen,

Ekonomi Komisyonu Eş Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç,

Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Hatice Betül Çelebi,

Ekoloji Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Akın,

Eğitim Politikaları Komisyonu Eş Sözcüsü İlknur Birol,

Merkezi Örgütlenme Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz,

Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki,

Merkezi Örgütlenme Komisyonu Üyesi Muhsin Dalfidan,

Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Eş Sözcüsü Murad Mıhçı,

STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz,

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan,

Genel Sayman Serhat Eren,

Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkanı Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahalı,

Basın Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel,

Merkezi Örgütlenme Komisyonu Üyesi Umut Vedat Açar,

Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu"

Ayrıca önceki dönemde Parti Sözcülüğünü yapan Ayşegül Doğan görevine devam edecek. Kadın Meclisi Sözcülüğüne Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu'nun, Gençlik Meclisi Eş Sözcülüğüne PM Asıl Üyesi Berdan Gündüz'ün, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcülüğüne PM Asıl Üyesi Sevda Çelik Özbingöl'ün, Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu Eş Sözcülüğüne PM Yedek Üyesi Heval Dılbahar'ın, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcülüğüne PM Asıl Üyesi Berdan Öztürk'ün, Ekoloji Komisyonu Eş Sözcülüğüne PM Asıl Üyesi Melis Emine Tantan'ın, Genel Sayman Yardımcılığına PM Asıl Üyesi Semra Kıratlı'nın, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Eş Sözcülüğüne PM Asıl Üyesi Canan Kebenç Özkan'ın, Eğitim Politikaları Komisyonu Eş Sözcülüğüne PM Asıl Üyesi Sami Evren'in, Parti Okulu Komisyonu Eş Sözcülüğüne PM Asıl Üyesi Doğan Erbaş'ın, Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Eş Sözcüğüne İstanbul Milletvekilimiz Özgül Saki'nin, Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcülüğüne PM Asıl Üyesi Ekrem Baran'ın, STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcülüğüne PM Asıl Üyesi Mehmet Saltoğlu'nun ve Emek Komisyonu Eş Sözcülüğüne PM Asıl Üyesi Zeyyat Ceylan'ın getirilmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA