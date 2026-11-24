(ANKARA) - DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, "Bugün barış ve demokratik toplum sürecindeyiz ama cezaevlerine gelmiyor bu barış. Adeta cezaevlerinde savaş var. Eğer bu çatışma dönemi bitmiş ise bu cezaevlerinde yaşanan ölümler nedir? Neden cezaevlerinde hala barışa dair bir emare yok? Neden cezaevlerinde siyasi tutsaklar özgür değil? Neyi bekliyor bu iktidar, bu Adalet Bakanlığı" dedi.

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Adalet Bakanlığı önünde hasta tutukluların yakınları tarafından başlatılan "Adalet Nöbeti"nin 8'inci gününde aileleri ziyaret etti. Aileler, "Hasta tutsaklar serbest bırakılsın", "Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük" ve "Tutsaklar burada adalet nerede" diye slogan attı.

Türkoğlu, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Burada başlatılan eylemin kendisi bir vicdan eylemidir. Bu eylemle, bu ülkede demokrasinin nasıl olması gerektiğini ve demokrasinin zindanlardan geçtiğini ifade etmek istiyoruz. Eğer bugün hasta tutuklular serbest bırakılmadığı ve tedavi göremediği için elimize cenazeleri geliyorsa, bu ülkeyi yönetenler artık bunu sorgulamak zorundadır. Bu ülkeyi yönetenler bu katliamda sorumludur. Sadece cezaevi yönetimiyle ilgili bir meseleden bahsetmiyoruz. Adalet Bakanlığı bu sesi, bu çığlığı artık bir an önce duymak zorundadır. Daha fazla kulaklarınızı ve gözlerinizi bu işkenceye kapatamazsınız. Bizler, burada nöbette bulunan başta anneler ve kadınlar olmak üzere Türkiye kamuoyunun vicdanına sesleniyoruz. Gelin, hep birlikte bu dayanışmayı büyütelim, hasta tutuklulara ses olalım. Onları yaşatmak için hep birlikte mücadele edelim. Bu ülkenin demokrasisi tam da hasta tutuklulardan geçmektedir. Eğer hasta tutuklular özgürlüğüne kavuşamıyorsa nasıl bir demokrasiden bahsedebiliriz? Yaşam hakkı savunulmuyorsa nasıl hak, adalet ve hukuktan bahsedebiliriz?

Nevroz Bozkurt şu an hastanede. Ağır lösemi hastası. Aslında infazının ertelenmesi gerekirken 42 gündür ne yazık ki infazı ertelenmediği gibi jandarma eşliğinde tedavi görmekte. Böyle tedavi olur mu? İşte Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, sizler niçin varsınız? Bu hapishanelerde yaşanan zulmü neden görmek istemiyorsunuz? İnsan hakkını savunmak, aynı zamanda yaşam hakkını savunmaktır. Burada aileler, 'Çocuklarımızı bize teslim edin, biz bakarız.' diyor. Siz, infaz ertelemesi yapmak yerine rehin tutuyorsunuz. Çok defa ne yazık ki cezaevlerinden cenaze geldi bize. Çok defa 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra ne yazık ki yaşamını yitiren siyasi tutsakları biliyoruz biz. Biz tahammül edemiyoruz artık. Bugün barış ve demokratik toplum sürecindeyiz ama cezaevlerine gelmiyor bu barış. Adeta cezaevlerinde savaş var. Eğer bu çatışma dönemi bitmiş ise eğer iki yıldır hiç kimse yaşamını kaybetmeksizin yaşıyorsa, hayattaysa, bu cezaevlerinde yaşanan ölümler nedir? Neden cezaevlerinde hala barışa dair bir emare yok? Neden cezaevlerinde siyasi tutsaklar özgür değil? Neyi bekliyor bu iktidar, bu Adalet Bakanlığı?"

Kaynak: ANKA