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DEM Parti'nin İmralı heyetinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarih netleşti

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DEM Parti'nin İmralı heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde, 12 Ocak pazar günü ise Figen Yüksekdağ'ı Kandıra Cezaevi'nde ziyaret edecek.

28 Aralık Cumartesi Günü İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti'nin İmralı heyeti, daha sonra TBMM'de grubu olan siyasi partileri ziyaret etti. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Bulvan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyetin Meclis'teki görüşme trafiği tamamlandı.

HEYET ÖNCE DEMİRTAŞ SONRA YÜKSAĞ'I ZİYARET EDECEK

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde, 12 Ocak Pazar günü ise önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kandıra Cezaevi'nde ziyaret edecektir. Görüşme saatleri netleştikten sonra ayrıca paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. Görüşmelerde yaşanan süreç Demirtaş'a ayrıntılı şekilde aktarılacak. DEM Partili heyet görüşmelerin ardından kapsamlı bir açıklama yapacak.

BİR DAHA İMRALI'YA GİDECEKLER

Heyetin bir kez daha İmralı Adası'na giderek süreci genel hatlarıyla Öcalan'a da aktarması bekleniyor.

ŞİMDİYE KADAR YAPILAN ZİYARETLER

İmralı heyeti ilk olarak ilk olarak 2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. 6 Ocak'ta ziyaretlerine devam eden heyet önce Gelecek Partisi ile daha sonra Meclis'te AK Parti grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Heyet son olarak 7 Ocak'ta TBMM'de CHP'yi, daha sonra DEVA Partisi'ni en son ise Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti.

DEM Parti'nin İmralı heyetinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarih netleşti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNur Zo:

Ona niye gidiyorlar ne alaka hükmü kalmadı dokunmayın yatıyor

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