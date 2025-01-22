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DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile görüşmesi sona erdi

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DEM Parti'nin Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı ikinci görüşme sona erdi. Görüşmenin 4 saat sürdüğü öğrenildi.

Dem Parti'nin İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Bakanlığın onayının ardından bugün İmralı Adası'na giden heyet, Öcalan ile ikinci kez görüşme yaptı.

YAKLAŞIK 4 SAAT SÜRDÜ

Heyette bir önceki görüşmede de bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan yer aldı. Heyetin Öcalan ile görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

DEM Parti tarafından bugün görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

İLK ZİYARET 28 ARALIK'TAYDI

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, İmralı'daki görüşme sonrası Meclis'te temsiliyeti bulunan siyasi parti başkanları, cezaevindeki siyasetçiler ile DEM Parti bileşenleri ve çeşitli çevrelerle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile görüşmesi sona erdi
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Sarı torbalar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıburhan çelik:

Vereceğimiz tavizler netleşti mi?

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