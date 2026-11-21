(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz'ın ölümünün yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Hatimoğulları cezasızlığa karşı adalet çağrısı yaparken, Bakırhan "Uğur'u unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz'ı sosyal medya paylaşımlarıyla andı.

Hatimoğulları, 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ın bedenine yaşından fazla 13 kurşun isabet ettiğini belirterek, babası Ahmet Kaymaz'la birlikte hayattan koparıldığını ifade etti. Aradan geçen 22 yılda acının dinmediğini belirten Hatimoğulları, "Bu acı unutulmaz, bu yürek yangını dinmez. Ama adaletsizliğin açtığı yara kapanmak zorunda. Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz'ın katledilmesinin üzeri cezasızlıkla örtülemez. Hakikatle yüzleşilmeli, adalet sağlanmalıdır" dedi.

"ADALET SAĞLANMALI"

Bakırhan ise şu ifadeleri kullandı:

"12 yaşında olan Uğur'un bedeninden 13 kurşun çıkarıldı. Bedeninde yaşından çok kurşun taşıyan bir çocuğun hikayesi, bu ülkenin hafızasında kapanmayan bir yara olarak kaldı. Aradan geçen yıllara rağmen Uğur Kaymaz'ın katledilmesiyle yüzleşilmedi, adalet sağlanmadı. Barış; geçmişin acılarıyla yüzleşmek, cezasızlığa son vermek, yaşam hakkını güvence altına almak ve herkes için eşit bir kardeşlik hukukunu inşa etmektir. Bizim mücadelemiz, hiçbir annenin evladının mezarı başında adalet aramak zorunda kalmadığı, hiçbir çocuğun kimliğinden dolayı korkuyla büyümediği bir gelecek içindir. Uğur Kaymaz'ı ve babası Ahmet Kaymaz'ı saygıyla anıyorum. Uğur'u unutmadık, unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA