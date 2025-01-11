Hatimoğulları'ndan yeni süreç açıklaması: Kadife elin içindeki o demir yumruk çalışmaya devam ediyor

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de Akdeniz Belediyesi eş başkanları ve 4 belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasının ardından belediye önünde açıklamada bulundu.

"BU DARBEYİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Hatimoğulları, yapılan gözaltıları kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu kayyumcu anlayış zaten aylardır Akdeniz Belediyesi ile ilgili senaryoları hazırlamış. Bu kayyumcu zihniyet halkın iradesine adeta darbe vurmaktadır. Bizler Türkiye tarihinde darbeleri askerlerin postallarıyla, tankıyla, topuyla bilirdik. Ama AKP Türkiye tarihinin kara sayfalarını kapkara bir sayfa daha eklemiştir" diye konuştu. İktidarın siyasi gücünü kullandığını söyleyen Hatimoğulları, "Yargıyı elinde bir koltuk değneği haline getirerek yargısıyla, polisiyle ve kendine göre siyasi erkiyle darbe gerçekleştirmiştir. Akdeniz'e yapılan bu darbeyi asla kabul etmiyoruz. Bu darbeci anlayış şuradaki halkı görsün, şu halkın gözlerindeki duyguyu okusun" dedi.

"İKİ KEZ KAYYUM ATAMANIZA RAĞMEN HALKIN İRADESİYLE YENİDEN KAZANDIK"

"Kürtlerin direnerek bugüne geldiğini" ifade eden Hatimoğlulları, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bizler ne askeri cunta yönetimine boyun eğdik ne de saraydan bizleri yönetmeye kalkan, dilinin bir tarafı barış derken öteki tarafında kayyumcu zihniyeti devreye koyan, gözaltılarla yıldırmaya çalışan anlayışa boyun eğmedik. Direnerek bugüne geldik ve direnmeye devam edeceğiz. Konya'da oy kullanan ile Akdeniz Belediyesi'nde oy kullanan arasında fark gözeten ayrımcılık yapan bu iktidar duysun ki bu belediyelere iki kez kayyum atamanıza rağmen halkın iradesile yeniden kazandık demek ki kayyumla, otoriterleşmeyle bu halk diz çökmez."

"KADİFE ELİN İÇİNDEKİ O DEMİR YUMRUK ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM Parti Grubu'yla el sıkışmasıyla başlayan sürece değinen Hatimoğulları, "Kürt sorununu çözümüne dair bizler umutlanmak istedik. Bir yandan bu görüşmeler devam ederken Akdeniz Belediyesi'nde olduğu gibi dün bir operasyonla belediye yönetimimiz ve eş başkanlarımız gözaltına alındı. Demek ki kadife elin içindeki o demir yumruk çalışmaya devam ediyor. Halkın hiçbir biçimde umutlanma hakkını elinden alamayacaksınız. Ama şu bilinmeli ki bir yandan belediyelerin ve halkın iradesini gasp ederken öte yandan barışın sesi yükselemez" diye konuştu.

"YARIN İKTİDAR 'BEN BARIŞ YAPMIYORUM' DESE DE BARIŞ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Hatimoğulları, barışı herkesten çok istediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bizler barışı istediğimiz için en ağır bedelleri ödeyerek mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Yarın bu iktidar çıkıp 'ben barış marış yapmıyorum' dese de biz barış için mücadele etmeye devam edeceğiz. Barışa olan inancımız bu kadar büyüktür. Ama şunu da ifade edelim ki bir yandan Ankara'da barışın umudunu büyütmeye çalışırken bizler öte yandan bu şekilde irade gaspını kabul etmiyoruz. Bir yandan barış diyeceksiniz öte yandan Rojava'ya bombalar yağdırılacak. Bunu da kabul etmek mümkün değildir. Akdeniz Belediyesinden iktidara seslenmek istiyoruz ve net olarak şunu ifade ediyoruz. Bir yandan barış sözleriyle ortaya çıkıp öte yandan bu uygulamaları asla kabul etmiyoruz."

"BİZ BARIŞ DEDİKÇE ONLAR BARIŞIN ÜZERİNE KİBRİT SUYU DÖKÜYORLAR"

"Halkın Kürt meselesinin çözümüne ilişkin iktidara olan inancının kaybolduğunu" ileri süren Tülay Hatimoğulları, "Halkımız diyor ki, 'bunlar bir yandan barış diyorlar, öte yandan belediye eş başkanlarımızı ve heyetini gözaltına alıyorlar. Bizlerin barışa olan umudu hiçbir zaman eksilmez ama bu iktidara karşı olan güven oluşmuyor bu şekilde.' Biz halkımızın bu mesajını alıyoruz. Bu mesajın başımızın gözümüzün üstünde yeri var. İktidar ve saraydakiler Akdeniz Belediyesi'ne bu operasyonu çekerken bütün bunları düşünmek zorundadır. Biz barış dedikçe onlar barışın üzerine kibrit suyu döküyorlar" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DEM Parti heyetinin kendisine yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Abdullah Öcalan'a desteğinin tam olduğunu belirterek, süreci baltalamaya çalışan Kandil'e üstü kapalı mesaj göndermişti. Demirtaş, "Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj, aşağılama dilinden ve provokatif söylemlerden uzak durmalı" demişti.