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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Bahçeli'nin Silah Bırakma Çağrısına Yanıt

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin silah bırakma çağrısına dair önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye'deki sorunların yok sayılarak çözülemeyeceğini vurguladı. Ayrıca İmralı Heyeti'nin ikinci ziyareti için net bir tarihin bilinmediğini belirtti.

(TBMM) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında "İkinci görüşmeden sonra silah bırakma çağrısının yapılmasını bekliyoruz" sözlerine ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli'nin söylediği şu söz önemli. Sorunlar yok sayılarak çözülmez. Kürt meselesi, Kürt sorunu, Türkiye'nin demokratikleşmesi diye Türkiye'nin sorunları var. Bunlar yok sayılarak çözülmez diyorum. Dolayısıyla İmralı'dan nasıl bir çağrının geleceğini biz de bilmiyoruz. O çağrının gelebilmesi için heyetin gitmesi gerekiyor" diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakırhan, "Sayın Bahçeli 'İkinci çağrıdan sonra ikinci gidişten sonra silah bırakma çağrısının yapılmasını bekliyoruz' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sayın Bahçeli'nin söylediği şu söz önemli. Sorunlar yok sayılarak çözülmez. Kürt meselesi, Kürt sorunu,Türkiye'nin demokratikleşmesi diye Türkiye'nin sorunları var. Bunlar yok sayılarak çözülmez diyorum. Dolayısıyla İmralı'dan nasıl bir çağrının geleceğini biz de bilmiyoruz. O çağrının gelebilmesi için heyetin gitmesi gerekiyor. O kapıların açılması gerekiyor. Bence bunu biraz hükümete, iktidara sormak gerekiyor."

"İmralı'ya ne zaman gidecek biz de bilmiyoruz"

Bir gazetecinin "İkinci İmralı ziyaretine ilişkin takvim belli mi? İmralı Heyeti ne zaman açıklama yapacak?" sorusunu Bakırhan, "İmralı'ya ne zaman gidecek biz de bilmiyoruz. Biz de izliyoruz. Umarım en yakın zamanda giderler. Bizim de talebimizdir. Açıklama olacak denilmişse demek ki açıklama yapacak tarihi de belirlerler" diye yanıtladı.

"Heyetin ikinci ziyaret için zaten başvurusu var"

Bakırhan, İmralı Heyeti'nin ikinci ziyareti için başvuru yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya "Bir heyetimiz gidiyor. Zaten başvuruları da var" diye cevapladı.

"Zemin, şart ve koşullar uygun olursa biz herkesle görüşürüz"

"İmralı Heyeti dışında liderler bazında bir görüşme beklemeli miyiz?" sorusunu ilişkin Bakırhan, "Biz daha önce de söylemiştik. Zemin, şart ve koşullar uygun olursa biz herkesle görüşürüz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Bahçeli'nin Silah Bırakma Çağrısına Yanıt
Kaynak: ANKA / Güncel
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