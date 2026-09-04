DEM Parti'den Sincar ve Özdemir'i anma: 'Dosyanın takipçisiyiz'

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, suikast sonucu 1993'te öldürülen DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve DEP yöneticisi Metin Özdemir'i andı. Suikastın aydınlatılmadığının belirtildiği açıklamada, "Bu cinayet tüm yönleriyle aydınlatılana, hakikat açığa çıkana ve adalet sağlanana kadar dosyanın takipçisi olacağız" denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla 1993'te uğradıkları suikast sonrası yaşamlarını yitiren Demokrasi Partisi (DEP) Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ile DEP yöneticisi Metin Özdemir'i andı.

Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"33 yıl önce bugün katledilen DEP Milletvekili Mehmet Sincar'ı ve DEP Batman İl Örgütü Yöneticisi Metin Özdemir'i saygıyla anıyorum. Aradan geçen onca yıla rağmen dosyanın üzerindeki karanlık sürüyor. Yeniden yargılama süreci 7 yıldır adalet arayışını karşılıksız bırakıyor. Bu cinayet tüm yönleriyle aydınlatılana, hakikat açığa çıkana ve adalet sağlanana kadar dosyanın takipçisi olacağız. Mehmet Sincar'a, Metin Özdemir'e ve bu yolda hayatını kaybeden tüm yol arkadaşlarımıza sözümüz olsun: Ömürlerini adadıkları barışı bu topraklarla mutlaka buluşturacağız."

Bakırhan ise şunları kaydetti:

"33 yıl önce, halkların eşit ve özgür yaşam mücadelesi uğruna siyasi bir cinayetle aramızdan alınan Mehmet Sincar ve Metin Özdemir'i saygıyla anıyoruz. Onları katleden karanlık hala tam olarak aydınlanmadı; adalet ve hakikat bekliyor. Siyasi cinayetlerin örtüsü kaldırılmadan, failler ve sorumlular ortaya çıkmadan geçmişle gerçek bir yüzleşme mümkün değil. Mehmet Sincar ve Metin Özdemir'in yarım kalan mücadelesini, demokrasi, özgürlük ve barış ısrarıyla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA