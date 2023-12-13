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DEM Milletvekiline Hakaretten Cezai İşlem

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekiline hakaret ettiği gerekçesiyle 2 birleşime katılmama cezası aldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık hakkında, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekiline hakaret ettiği gerekçesiyle, 2 birleşime katılmama cezası verildi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi arasında TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Sakık'ın, Çelebi'ye hakaret ettiği gerekçesiyle TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İçtüzük hükümlerine göre; Sakık'a 2 birleşim Genel Kurul'dan çıkarılma cezası verilmesini teklif etti. Bozdağ, "Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın sarf etmiş olduğu sözler ile İçtüzük'ün 161. maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi kapsamında bir milletvekiline hakaret fiili işlenmiş olduğundan Meclis'ten geçici olarak çıkarma cezası gerektirmektedir. Bu nedenle Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a İçtüzük'ün 163. maddesi uyarınca Meclis'ten geçici olarak 2 birleşim çıkarma cezası verilmesini teklif edeceğim. Sayın Sırrı Sakık savunma yapabilir veya başka bir milletvekili savunma hakkını kullanabilir" dedi.

Bozdağ, Sakık'ın salonda olup olmadığını ve savunma yapıp yapmayacağını sordu. Ancak Sakık'ın salonda olmadığı görüldü. Sakık adına başka bir milletvekilinden de savunma talebi gelmemesi üzerine Bozdağ ceza ile ilgili teklifi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Sakık'a 2 birleşim Genel Kurul'a katılmama cezası verilmesi kabul edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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