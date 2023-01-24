Dayısının "Katil Meclis'tedir" çıkışı sonrası Sinan Ateş'in ailesinden dikkat çeken açıklama

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ateş'in dayısı Halil İbrahim Bozkurt'un "Bizim evladımızın katili Meclis'te" çıkışının ardından açıklama yaptı. Ayşe Ateş, cinayetin ardından yapılan ilk açıklamayı hatırlatarak "Aile adına yaptığımız bu iki açıklama dışında söylenen hiçbir söz ailemiz adına söylenmiş değildir" dedi.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in dayısı Halil İbrahim Bozkurt'un "Bizim evladımızın katili Meclis'tedir. Bunu Türkiye de biliyor" tepkisinin ardından Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten yeni bir açıklama geldi.

"HİÇBİR SÖZ AİLEMİZ ADINA SÖYLENMİŞ DEĞİLDİR"

Sinan Ateş'in ailesinden #SinanAtesİcinAdalet etiketiyle yapılan kamuoyu açıklamasında, Ateş'in cenazesine ve ardından okutulan Kuran tilavetlerine katılım sağlayan ve dua eden, Kuran okuyan-okutan herkese Ateş ailesi olarak teşekkür edildi.

Cinayetle ilgili hukuki süreçlerin ilk günden beri ailenin avukatı Ali Yücel tarafından takip edildiği belirtilen açıklamada "Aile adına yaptığımız bu iki açıklama dışında söylenen hiçbir söz ailemiz adına söylenmiş değildir. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç hasıl olması halinde tarafımda ya da aile avukatımız tarafından açıklama yapılacaktır" denildi.

"SUSKUNLUĞUMUZU KORUMAYA GAYRET EDİYORUZ"

En başından beri hassasiyet gösterdiğimiz üzere sürecin hukuki ve vicdani bir şekilde yürütülmesinin sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Devletimizin bu süreci Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna daire inançları yaralamak yerine pekiştirecek şekilde yürütüldüğüne inanıyoruz. Mücadelemiz hukuki zeminde olacaktır. Aile olarak, üzerinde gizlilik kararı bulunan dosyaya dair haklılığımızdan, hukuka ve devlete olan güvenimizden kaynaklanan suskunluğumuzu korumaya gayret ediyoruz.

"HER İKİ DÜNYADA DA HESAP VERECEKLER"

"Her şeyden önce Allah'ın adaletinin tecellisine iman ediyoruz" diyenAyşe Ateş, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Devletimizin, vicdanları yaralayan bu kahredici cinayeti tüm yönleriyle aydınlatacağından şüphe etmiyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tüm delilleri eksiksiz bir şekilde ve ivedi olarak ortaya koyacağına olan inancımız tamdır: 'Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.' Hukuki süreçleri ilk günden beri aile avukatımız Av. Ali Yücel takip etmektedir. Aile adına yaptığımız bu iki açıklama dışında söylenen hiçbir söz aile adına söylenmiş değildir. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç hasıl olması halinde tarafımca ya da aile avukatımız tarafından açıklama yapılacaktır. Ülkücü şehit Sinan Ateş'in katilleri ve bu cinayeti azmettirenler muhakkak ki her iki dünyada da hesap verecektir. Şüphesiz ki Allah; hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Dua ile..."

SİNAN ATEŞ'İN DAYISI NE DEDİ?

Halil İbrahim Bozkurt, Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında konuştu. Bozkurt, "Sinan Ateş neden öldürüldü?" sorusuna şu şekilde cevap verdi.

"Gelecekte Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde daha güçlü kılınmaması adına bir nedenden dolayı olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz da böyledir. Hala kamuoyunda katilleriyle alakalı, 'Bulunamadı' falan… Herkesin bildiği bir sır. Şurada sokakta kime sorsanız, 'Sinan Ateş'in katilleri kimdir' diye; bunu herkes bilir. Bizim evladımızın katili Meclis'tedir. Bunu Türkiye'de biliyor. Orası onlara kalmayacak, onlara dar olacak."

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara'nın Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin soruşturmada MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren iki özel harekat polisi ile "Dodo" lakaplı Doğukan Çep'in arasında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanmıştı. Cinayetin tetikçisi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı ise aradan geçen zamana karşın yakalanamadı.