Davutoğlu: Tüm kardeşlerime sesleniyorum, sandığımıza sahip çıkın, kazanacağız

Seçimde oy sayımlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medyadan açıklamada bulundu. Davutoğlu, "Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez. Seçimin kesin sonucu ıslak imzalı tutanakların işlenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu verileriyle ortaya çıkacak. Tüm kardeşlerimize sesleniyorum, sandığımıza sahip çıkın. Milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız" dedi.