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Davraz Kayak Merkezinde kardan yollar kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu

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Davraz Kayak Merkezinde kardan yollar kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu

ISPARTA'da öğleden sonra başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası Davraz Kayak Merkezi yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

ISPARTA'da öğleden sonra başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası Davraz Kayak Merkezi yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Isparta'da Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından bir gün önce uyarısı yapılan kar yağışı bugün saat 15.00 sıralarında başladı. Yaklaşık 4 saat etkili olan kar yağışı ardından Davraz Kayak Merkezi yolunu kapattı. Isparta merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Davraz Kayak Merkezi yol güzergahında çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yolun kar yağışından dolayı kapanması nedeniyle yüzlerce araç yolda kalarak, uzun kuyruk oluştu. Davraz Kayak Merkezinden dönüş yolunda olan vatandaşlar araçlarıyla kurtarılmayı beklerken, ekipler iş makineleriyle yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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