Datça'daki 2 asırlık tarihi caminin restorasyonuna tepki - Haberler

MUĞLA'nın Datça ilçesinin kırsal Cumalı Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonunun yapıldığı 2 asırlık camide, sıva üzerine kiremit parçalarını yapıştırılıp, duvarların beyaza boyanması tepkilere neden oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise restorasyonun onaylı projesine uygun olarak yapıldığı belirtilerek, "Caminin restorasyon uygulamasında mevcut sıva katmanının korunamayacak şekilde bozulmuş olması sebebi ile sıva raspası ve mevcut duvarlarda sağlamlaştırma uygulamaları yapılmıştır" denildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, 10 Haziran günü Twitter hesabından, yaklaşık 2 asırlık geçmişe sahip Çeşmeköy Camii'nin eski ve yeni fotoğraflarıyla birlikte 'Datça- Cumalı Mahallesi tarihi Çeşmeköy Camii restorasyon çalışması tamamlandı. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarıyoruz" paylaşımında bulundu. Çalışmalarda sıva üzerine kiremit parçalarını yapıştırıldığı ve beyaza boyandığı görülen caminin restorasyonu tepkilere neden oldu.

Açıklamada ayrıca Çeşmeköy Camii Restorasyonu Projesi'nin, Tarihi Kentler Birliği'nin her yıl düzenlediği özendirme yarışmasında, Milas Pınarköy Camii ve Bozüyük Cemil Toksöz Konağı ile birlikte '2015 Yılı Proje Dalında Başarı Ödülüne' layık görüldüğü kaydedildi.