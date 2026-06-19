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Datça'da öğretmenlere yönelik "orman yangınları farkındalık" eğitimi düzenlendi

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Muğla'nın Datça ilçesinde, öğretmenler aracılığıyla öğrencilerde çevre bilincini artırmak ve orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, öğretmenler aracılığıyla öğrencilerde çevre bilincini artırmak ve orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes" protokolü kapsamında yürütülen "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi doğrultusundaki eğitim, Datça Yılmazlar Ortaokulu'nun sinema salonunda düzenlendi.

Eğitimde sunum yapan Datça Orman İşletme Şefi İsa Atigan, katılımcı öğretmenlere orman yangınlarının çıkış nedenleri, yaz aylarında alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler ile yangın anında uygulanması gereken doğru müdahale ve davranış biçimleri hakkında kapsamlı teknik bilgiler aktardı.

Çevre bilinci gelecek nesillere aktarılacak

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, düzenlenen bu eğitimlerle okul çağındaki çocukların yeşil vatanı koruma bilincini ön alıcı bir şekilde kazanması amaçlanıyor.

Eğitim alan öğretmenlerin, okullarındaki koordinasyon çalışmalarını yürüterek edindikleri bilgileri öğrencilere aktaracağı ve böylece doğal zenginliklerin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılığın gelecek nesillere taşınacağı bildirildi.

Datça Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, eğitim öğretim yılı boyunca çevre ve orman koruma temalı farkındalık faaliyetlerinin periyodik olarak süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
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