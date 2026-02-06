Darülaceze "iyi uygulama örneği" olarak BM'de tanıtıldı

Türkiye'nin en köklü sosyal bakım kurumlarından Darülaceze, Birleşmiş Milletler'in (BM) yan etkinliğinde "iyi uygulama örneği" olarak tanıtıldı.

Darülaceze Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, BM Genel Merkezi'ndeki 64. Sosyal Kalkınma Komisyonu Toplantısı kapsamında 2 Şubat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın himayelerinde bir yan etkinlik düzenlendi.

Bakanlığın ev sahipliğindeki etkinliğe, Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan ve Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ile üye ülkelerin temsilcileri ve uluslararası kuruluşlar katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinliğe onur konuğu olarak katılan BM Genel Sekreter Yardımcısı Diene Keita, Türkiye ve Darülaceze'yi, kapsayıcı uzun dönem bakım hizmetleri alanında tüm dünyaya "parlak bir örnek" olarak nitelendirdi.

Konuşmasında uzun dönemli bakıma erişimin ve bu süreçte ailelerin desteklenmesinin hayati önem taşıdığını belirten Keita, BM Nüfus Fonu'nun (UNFPA) aktif ve sağlıklı yaşlanma politikalarını desteklediğini kaydetti.

İnsan merkezli bakış açısının önemini vurgulayan Keita, bu bağlamda bakım yükünü sıklıkla üstlenen kadınların yaşadığı zorlukların ayrıca ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Keita, "Bir Türk atasözünün de dediği gibi 'Su akarken testiyi doldurmak lazım'. Gelin bu fırsatı kullanalım ve gelecek nesillere aktif yaşlanma imkanı sunan sağlam bir temel kuralım." ifadelerini kullandı.

"Darülaceze 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının tarihsel ve kurumsal karşılığıdır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, dünyada ortalama yaşam süresinin 74 yıla yükseldiğini ve gelecek 50 sene içinde 65 yaş üstü nüfusun 2,2 milyara ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Çalışkan, "Türkiye'de sosyal politikalar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla şekillenmektedir. Darülaceze, bu anlayışın tarihsel ve kurumsal karşılığıdır." ifadelerini kullandı.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, kurumun Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1895 yılında, İstanbul'daki Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplulukların ortak katkılarıyla kurulduğunu anlattı.

Darülaceze'nin kuruluşundan bu yana insanlığa din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden hizmet etmeyi temel ilke edindiğini dile getiren İslam, kurumun dünyada benzeri az görülen bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

İslam, kurumun özel yönetim yapısı ve devlet bütçesine yük olmayan bağımsız mali sistemiyle 130 yıldır kesintisiz hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Bağışçılarımız, Darülaceze'ye yaptıkları bağışlarla hem kendi geleceklerini güvence altına alıyor hem de bakıma muhtaç bireylerin yaşamlarına doğrudan katkı sağlıyor. Bu dayanışma modeli, Darülaceze'yi savaşlar, krizler ve büyük toplumsal dönüşümler karşısında ayakta tutan en önemli güçtür." değerlendirmesini paylaştı.

Kurumda sunulan fiziki ve sosyal imkanlara değinen İslam, nüfusu hızla yaşlanan dünyada, sürdürülebilir yaşlı bakım modellerinin geliştirilmesi için tüm ülkelerle tecrübelerini paylaşmaya ve işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından etkinlik salonunda gösterilen kurumun tanıtım filmi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Etkinlikte Katar Sosyal Gelişim ve Aile Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakan Yardımcısı Abdullayev Hidayat da birer konuşma yaparak, Darülaceze'nin uygulamalarının örnek nitelikte olduğunu ifade etti.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından Darülaceze Özel Kalem Müdürü Elif Şentürk Gül'ün moderatörlüğünde düzenlenen panelle devam etti.

Panelde, BM Pakistan Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmad, BM Slovenya temsilcisi Ondina Blokar Drobic ve Avusturya temsilcisi Stephen Pretterhofer, Uluslararası Yaşlanma Federasyonu BM Baştemsilcisi Cynthia Stuen ve Darülaceze Başkan Yardımcısı Dr. Gülce Tunç konuşmacı olarak yer aldı.