Darende Vakfı Kurban Bağışlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Bayram Sevinci Yaşattı
Malatya'nın Darende ilçesindeki Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, hayırseverlerin bağışladığı kurban hisseleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Her yıl düzenlenen organizasyon kapsamında 43 ilde dağıtım yapıldı.
Malatya'nın Darende ilçesindeki Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, hayırseverin bağışladığı kurban hisseleriyle bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere bayram sevinci yaşattı.
Vakıftan yapılan açıklamada, her yıl sürdürülen kurban organizasyonu kapsamında, Türkiye genelinde yaklaşık 43 ilde gerçekleştirilen dağıtımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin sofraları bereketlendi.
Kurban bağışında bulunan binlerce hisse sahibinin emanetleri, İslami usullere uygun şekilde kesilerek modern et tesislerinde hijyenik koşullarda paketlendi.
7,5 kilogramlık parça etler halinde karton kutulara yerleştirilen yardımlar, soğutuculu tırlarla dağıtım noktalarına sevk edildi.
Koliler, vakfın temsilcileri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere, öğrenci yurtlarına, hafızlık eğitimi alan kursiyerlere ve depremzedelere ulaştırıldı.