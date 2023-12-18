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Darende'de yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi

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Malatya'nın Darende ilçesinde yapılan yıl sonu değerlendirme toplantısında, kış tedbirleri, deprem konutları ve mahallelerde yapılan çalışmalar ele alındı. Yıkımların yüzde 40'ı tamamlandı ve konteyner kentte yer bulunuyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Darende Kaymakamı Şeref Gülyer başkanlığında, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kış tedbirleri, 6 Şubat depremleri nedeniyle devam eden yıkımlar, deprem konutları hak sahipliği ve mahallelerde yapılan çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Gülyer, hasarlı binaların yıkımlarının ve deprem konutlarının yapımının devam ettiğini belirtti.

Bugün itibarıyla yıkımların yüzde 40'ının tamamlandığını kaydeden Gülyer, şöyle devam etti:

"İlk başladığımızda 3 şirket yıkım yapıyordu, bu sayı 7'yi buldu ve işler daha da hızlandı. Yıkımlar kar düşene, iklim müsaade edene kadar devam edecek. Yıkımlarla ilgili emniyet ve jandarma sizleri bilgilendiriyor. Konteynerle ilgili de merkezde tam teşekküllü konteyner kentimiz var. Kırsaldaki mahallelerimizde 400'e yakın bireysel konteyner var. Yıkımlardan etkilenen vatandaşlarımız için merkezdeki konteynerlerimizde yer var, kimseyi mağdur etmeden buraya alabiliriz. Tabii ki bireysel konteyner verilmemiş ve kira yardımı almıyor olmak gerekiyor."

Gülyer, kömür yardımının yüzde 50'sini mahallelere ulaştırdıklarını ve devamı geldikçe dağıtımları devam ettireceklerini söyledi.

Belediye Başkanı İsa Özkan da deprem sonrası ilçede 870 köy evinin ihale edildiği belirterek, "Şuan kırsal mahallelerimizde 870 köy tipi afet evinin yapımı sürüyor. 2 yıl içerisinde ilçemize TOKİ marifetiyle yaklaşık 1500 deprem konutu yapılacak. Biliyorsunuz 2 binin üzerinde yapımızda hasar oluşmuştu. Bu hasarı inşallah birkaç yıl içerisinde atlatmış olacağız." dedi.

Toplantıya muhtarlar da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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