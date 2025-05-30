Darende'de Kur'an Kursları Yıl Sonu Kapanış Programı Düzenlendi

Darende'de Kur'an Kursları Yıl Sonu Kapanış Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde, 4-6 ve 7-10 yaş grubu Kur'an kurslarının yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi. Programda konuşan İlçe Müftüsü, Kur'an kurslarının milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirdiğini belirtti.

Malatya'nın Darende ilçesinde Kur'an kursları yıl sonu kapanış programı düzenlendi.

İlçe müftülüğünce bir düğün salonunda gerçekleştirilen 4-6 ve 7-10 yaş grubu Kur'an kurslarının yıl sonu kapanış programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Sinan Şen, Kur'an kurslarının milli ve manevi değerlere bağlı, sevgi, saygı ve kardeşlik temelli bir nesil yetiştirmeye yönelik önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Kur'an eğitiminin yanı sıra değerler eğitiminin de verildiği kurslarda eğitim gören öğrenciler, ilahi ile şiirler okudu.

Programa, Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri ile öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayserispor'dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız

Acun Ilıcalı anlaştı, ortalık kızıştı! Kayserispor esti gürledi
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Erdoğan'ın ''Takımdan gidiyor musun'' sorusuna verilen cevap güldürdü
Emiliano Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum

Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum
Sosyal güvenlik uzmanından uyarı: Asgari ücretle geçinmek mümkün değil

Sosyal güvenlik uzmanından çok konuşulacak asgari ücret uyarısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.