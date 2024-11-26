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Darende'de Kar Yağışı 65 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti

Darende'de Kar Yağışı 65 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti
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Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 65 küçükbaş hayvan donarak telef oldu. Hayvan sahipleri zor anlar yaşarken, diğer hayvanlar mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde 65 küçükbaş hayvan, kar yağışı ve tipi nedeniyle donarak telef oldu.

İlçenin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi.

1500 rakımdaki Ayvalı Mahallesi'nde de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle hayvanlarını otlatan vatandaşlar güçlük yaşadı.

Ahmet Karakaya'nın otlattığı 168 küçükbaş hayvandan 65'i şiddetli soğuk ve tipi nedeniyle telef olurken, diğerleri mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

???????Olayla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
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