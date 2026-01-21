Haberler

Darende'de çocuklar sinemaya götürüldü

Güncelleme:
Malatya'nın Darende ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar sinemaya götürüldü. Etkinlikte çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar sinemaya götürüldü.

Darende Belediyesi tarafından ilçedeki çocukların film izlemesi için etkinlik düzenlendi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, il merkezinde sinemaya götürülen çocukların keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Etkinlik kapsamında çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
