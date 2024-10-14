Darende'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Kelhasanuşağı Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında meydana gelen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
??????? Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçenin kırsalında bulunan Kelhasanuşağı Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ve Ayvalı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.