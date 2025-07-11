Darende'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Malatya'nın Darende ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Malatya'nın Darende ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Cuma namazı öncesinde Somuncu Baba Külliyesi'nde mevlit programı gerçekleştirildi.
Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Program yapılan hatim duası ve okunan mevlit ile son buldu.
Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel