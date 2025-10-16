Darende Belediye Başkanı'ndan Aslantaşlar için İtiraz

Malatya'nın Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yaklaşık 3 bin yıllık tarihi olan Aslantaşlar'ın ilçede kalmasını istediklerini belirtti.

Bozkurt, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Aslantaşlar'ın Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca Malatya'ya taşınması kararına ilişkin açıklama yaptı.

Tarihi eserlerin yerinde kalmasını istediklerini aktaran Bozkurt, "Darende'miz 7 bin yıllık geçmişi olan, tarihi derinlikleri olan köklü bir ilçemiz. Yeniköy bölgesinde, 3 bin yıllık geçmişi olan Aslantaşlar'ımızın yanındayız. Kurulun bu kararı sonrası hemen harekete geçerek bir üst kurula itiraz başvurumuzu yaptık." dedi.